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بالفيديو.. اختصاصي قلب يؤكد أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

منذ 44 دقيقة
1568
بالفيديو.. اختصاصي قلب يؤكد أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

الرياض (صدى):
أكد اختصاصي القلب والأوعية الدموية، الدكتور أحمد أباظة، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، محذرًا من أن التوتر والضغط النفسي في العمل يزيد خطر التعرض للنوبة والجلطات القلبية وفي الشرايين.

وقال أحمد أباظة، خلال مشاركته مع برنامج "صباح العربية" أنه يجب الالتزام بنظام ونمط الحياة الصحي من خلال تناول الأكل الصحي وأخذ الراحة والاسترخاء والنوم الكافي من 6-8 ساعات يوميًا، وممارسة الرياضة والمشي والابتعاد عن التدخين والتوتر والضغط النفسي.

وكشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.

 

نصائح طبية
نوبات قلبية
اختصاصي قلب

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الولد اجمل من امه اقول المكياج صار رحمه للشهبان والأشكال القبيحه
د محمد ماجد بخش
وهديتني وردة فرجيتا لصحابي خبّيتا بكتابي زرعتا عالمخدة هديتك مزهرية لا كنت تداريها ولا تعتني فيها تَ ضاعت الهدية
ع. س. ع
ههههههه
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️: بشرع الله واجب على البنت ستر كامل و غطاء✍️ و مخالطها للرجال حرام و أكبر ذنب...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
أشدها المآ ورضاعة الرجل لزوجته لا يوجد بها ألم لها هل توافقيني اللراي

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