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اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي "سفراء" بعضوية نجوم المنتخب الوطني

منذ 51 دقيقة
1545
اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي "سفراء" بعضوية نجوم المنتخب الوطني

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية في كرة القدم، وتكون عضويته مكونة من مجموعة من نجوم المنتخب الوطني الذين ساهموا في تحقيق البطولات الآسيوية، أو شاركوا في نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول.

وأكد الاتحاد أن النادي سيضم في عضويته اللاعبين الذين شاركوا في تحقيق بطولة كأس العالم للناشئين 1989، على أن تتولى اللجنة تنظيم آلية الانضمام لهذا النادي، وتحديد الأنشطة والفعاليات الخاصة بهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا النادي وقائمة الأسماء المنضمة إليه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة رغبة من اللجنة في إيجاد بيئة مناسبة لمشاركة نجوم كرة القدم في الفعاليات والأنشطة والمبادرات الاجتماعية، وتسخير نجومية اللاعبين للرفع من بعض القيم الأخلاقية.

الاتحاد السعودي
نادي سفراء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. استغفر الله ، هذا سوق ابقار ماهي شوارع سيارات ..
د محمد ماجد بخش
هذا صحيح سوري والسوري هو العربي وليس الذي ينتمي لأسرة الوحش المعروفة بالأسد إنه مواطن عربي في الوطن العربي وحبيت بدوية من الله وقد...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولاقوة الا بالله الله ينتقم منه وين الرفق بالحيوان حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
تفاعل ربما كان منتجا ..أعرف من الكيمياء أن ليس كل ما تخلطه بالضرورة يتفاعل عنصر الحديد ٢٦ هو ترتيب الوزن الفراغي العددي المنتظم للعنصر...
نجاة محمد
ربنا يرحم زاع البسمة وداعا سمورة

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