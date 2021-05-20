نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النيابة العامة تحذر من تصنبيع المبيدات المحظورة أو استيرادها

منذ ساعة
1456
النيابة العامة تحذر من تصنبيع المبيدات المحظورة أو استيرادها

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من تصنيع المبيدات المحظورة أو استيرادها من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.

وأكدت النيابة أيضًا أنه يحظر إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أواستيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.

ووفقًا لنظام الزراعة فإن من يتجاوز ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، كما يتم مصادرة المضبوطات محل المخالفة.

ويتم أيضًا فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.

وتشمل العقوبات أيضًا نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وتتولى النيابة العامة وفقا لنظامها التحقيق في الجرائم الناشئة عن المخالفات المشار إليها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

النيابة العامة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. استغفر الله ، هذا سوق ابقار ماهي شوارع سيارات ..
د محمد ماجد بخش
هذا صحيح سوري والسوري هو العربي وليس الذي ينتمي لأسرة الوحش المعروفة بالأسد إنه مواطن عربي في الوطن العربي وحبيت بدوية من الله وقد...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولاقوة الا بالله الله ينتقم منه وين الرفق بالحيوان حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
تفاعل ربما كان منتجا ..أعرف من الكيمياء أن ليس كل ما تخلطه بالضرورة يتفاعل عنصر الحديد ٢٦ هو ترتيب الوزن الفراغي العددي المنتظم للعنصر...
نجاة محمد
ربنا يرحم زاع البسمة وداعا سمورة

أخر الأخبار

بالفيديو .. مواطن يبدع في الرسم على "الرمل" ويحوله إلى مشروع في أبها
بالفيديو .. مواطن يبدع في الرسم على "الرمل" ويحوله إلى مشروع في أبها
منذ 13 دقيقة 1328
شاب يتباهى بتعذيب قطة في أماكن حساسة ومطالبات بالقبض عليه
شاب يتباهى بتعذيب قطة في أماكن حساسة ومطالبات بالقبض عليه
منذ 35 دقيقة 484
بالصور.. قائمة بـ أفضل السيارات المستعملة
بالصور.. قائمة بـ أفضل السيارات المستعملة
منذ 38 دقيقة 1317
اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي "سفراء" بعضوية نجوم المنتخب الوطني
اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي "سفراء" بعضوية نجوم المنتخب الوطني
منذ 51 دقيقة 1540
إتهام تشلسي وليستر سيتي بسوء السلوك بسبب المشاجرة الجماعية
إتهام تشلسي وليستر سيتي بسوء السلوك بسبب المشاجرة الجماعية
منذ 55 دقيقة 1569
النيابة العامة تحذر من تصنبيع المبيدات المحظورة أو استيرادها
النيابة العامة تحذر من تصنبيع المبيدات المحظورة أو استيرادها
منذ ساعة 1456
بالفيديو..النصر يفوز على الرائد بثلاثية
بالفيديو..النصر يفوز على الرائد بثلاثية
منذ ساعة 1875
وقفت في الشارع عشان تقول بيتين شعر
وقفت في الشارع عشان تقول بيتين شعر
منذ ساعة 578
ناويه تثبت لزوجها انها نشمية
ناويه تثبت لزوجها انها نشمية
منذ ساعة 802
الطريق انت وحظك
الطريق انت وحظك
منذ ساعة 347