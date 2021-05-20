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بالفيديو..النصر يفوز على الرائد بثلاثية

منذ ساعة
1875
بالفيديو..النصر يفوز على الرائد بثلاثية

نواف السالم (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من التغلب على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تقدم الرائد بهدف في الدقيقة 29، لكن النصر تمكن في الشوط الثاني من أحراز ثلاث أهداف عبر اللاعبين فراس البريكان وعبدالرزاق حمد الله.

وسدد "البريكان" الهدف الأول للنصر في الدقيقة 59، بينما أحرز اللاعب "عبدالرزاق حمد الله" الهدف الثاني في الدقيقة 75، ثم تبعه بهدف آخر في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة 45، ويحل ضيفا على الوحدة الثلاثاء المقبل، بينما يتوقف رصيد الرائد عند 35 نقطة، ويلاقي الاتفاق في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. استغفر الله ، هذا سوق ابقار ماهي شوارع سيارات ..
د محمد ماجد بخش
هذا صحيح سوري والسوري هو العربي وليس الذي ينتمي لأسرة الوحش المعروفة بالأسد إنه مواطن عربي في الوطن العربي وحبيت بدوية من الله وقد...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولاقوة الا بالله الله ينتقم منه وين الرفق بالحيوان حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
تفاعل ربما كان منتجا ..أعرف من الكيمياء أن ليس كل ما تخلطه بالضرورة يتفاعل عنصر الحديد ٢٦ هو ترتيب الوزن الفراغي العددي المنتظم للعنصر...
نجاة محمد
ربنا يرحم زاع البسمة وداعا سمورة

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