بالفيديو..النصر يفوز على الرائد بثلاثية

نواف السالم (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من التغلب على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول تقدم الرائد بهدف في الدقيقة 29، لكن النصر تمكن في الشوط الثاني من أحراز ثلاث أهداف عبر اللاعبين فراس البريكان وعبدالرزاق حمد الله.
وسدد "البريكان" الهدف الأول للنصر في الدقيقة 59، بينما أحرز اللاعب "عبدالرزاق حمد الله" الهدف الثاني في الدقيقة 75، ثم تبعه بهدف آخر في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة 45، ويحل ضيفا على الوحدة الثلاثاء المقبل، بينما يتوقف رصيد الرائد عند 35 نقطة، ويلاقي الاتفاق في ذات اليوم.