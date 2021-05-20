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بالفيديو .. الاتحاد يتغلب على أبها بثنائية

منذ ساعة
1797
بالفيديو .. الاتحاد يتغلب على أبها بثنائية

نواف السالم (صدى):
تمكن فريق الاتحاد من الفوز على فريق أبها في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الاتحاد من أحراز أول هدف له في الدقيقة 7 لكن أبها أحرز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 36 ، وبعدها سجل لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي الهدف الثاني في الدقيقة 43 عمر اللقاء، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة، ويواجه العين الثلاثاء المقبل، بينما توقف رصيد أبها عند النقطة 34، ويلاقي الأهلي في ذات اليوم.

الاتحاد
أبها

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