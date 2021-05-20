نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. استشاري: العائلة السعودية تم إجلاؤها من الهند ويشتبه إصابتها بالسلالة الهندية

منذ 51 دقيقة
1617
بالفيديو.. استشاري: العائلة السعودية تم إجلاؤها من الهند ويشتبه إصابتها بالسلالة الهندية

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور محمد المعني، استشاري العناية المركزة في مدينة الملك فهد الطبية، عن العائلة السعودية التي تم إجلاؤها من الهند واشتباه إصابتها بالسلالة الهندية.

وقال "المعني" خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "العائلة السعودية التي تم إجلاؤها من الهند مشتبه بإصابتها بالسلالة الهندية المتحورة".

وأضاف: "لم يتم تأكيد ذلك وما زال يشتبه أنها قد تكون مصابة بالسلالة الهندية المتحورة.. وأخذت جميع العينات وأرسلت إلى مختبرات المركز".

وأوضح أنه سيتم دراسة سلالة الفيروس الذي أدى إلى إصابتهم قبل التأكد إن كان هو من السلالة الهندية الجديدة أو لا.

كما كشف "المعني" أن السلالة الهندية تكون أكثر قدرة على الانتشار بين الأفراد فيسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لدى الافراد في المجتمع.

الهند
العائلة السعودية
السلالة الهندية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عن عبدالله هو ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ((إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين...
د محمد ماجد بخش
عن عبدالله هو ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ((إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين...
الملل
وش نوع الحشيش اللي تشربه
¥ ولد نجد ¥
عليه من الله ما يستحق
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. سوري مقيم في السعودية يطلق على ابنته اسم "بدوية"
بالفيديو.. سوري مقيم في السعودية يطلق على ابنته اسم "بدوية"
منذ دقيقة 1074
بحرينية معصبة من بعض الناس عند الاشارة
بحرينية معصبة من بعض الناس عند الاشارة
منذ دقيقتين 108
عراك بين أسد ولبوات
عراك بين أسد ولبوات
منذ 3 دقائق 123
طريقة غريبة لنقل المرضى
طريقة غريبة لنقل المرضى
منذ 3 دقائق 136
محطات بارزة من حياة الراحل سمير غانم
محطات بارزة من حياة الراحل سمير غانم
منذ 4 دقائق 104
الهلال والنصر يتنافسان لضم "دودو"
الهلال والنصر يتنافسان لضم "دودو"
منذ 32 دقيقة 1633
طرق تساعدك على تخزين سيارتك لفترة طويلة
طرق تساعدك على تخزين سيارتك لفترة طويلة
منذ 40 دقيقة 1233
بالفيديو.. "الجوازات": يمكن للقادمين إلى المملكة الحصول على اللقاحات المعتمدة فيها
بالفيديو.. "الجوازات": يمكن للقادمين إلى المملكة الحصول على اللقاحات المعتمدة فيها
منذ 45 دقيقة 1505
بالفيديو.. استشاري: العائلة السعودية تم إجلاؤها من الهند ويشتبه إصابتها بالسلالة الهندية
بالفيديو.. استشاري: العائلة السعودية تم إجلاؤها من الهند ويشتبه إصابتها بالسلالة الهندية
منذ 51 دقيقة 1617
"المرور" يضبط 2302 مركبة مخالفة في عدد من المناطق
"المرور" يضبط 2302 مركبة مخالفة في عدد من المناطق
منذ 56 دقيقة 1468