إدارة الهلال تنعى فيصل الشهيل

طلال الغامدي (صدى):
نعي مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل فيصل بن محمد الشهيل، رئيس مجلس إدارة النادي سابقًا، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس.
وقدم مجلس الإدارة خالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأسرته وإلى الأوساط الرياضية والهلالية والإعلامية في وفاته، فهو يعد من رجال الهلال الذين قدموا الكثير لناديهم من خلال دعمه واهتمامه وعمله كرئيس لمجلس إدارة النادي ونائب للرئيس في ثلاث فترات مختلفة.
كما حقق الهلال إبان عمله العديد من البطولات والإنجازات الداخلية والخارجية، وكان من الداعمين والمساهمين في إنجازات الهلال طوال العقود الستة الماضية.
وسأل مجلس الإدارة المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وسيصلى عليه ويوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة في مقبرة الدمام.