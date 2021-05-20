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إدارة الهلال تنعى فيصل الشهيل

منذ ساعة
1786
إدارة الهلال تنعى فيصل الشهيل

طلال الغامدي (صدى):
نعي مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل فيصل بن محمد الشهيل، رئيس مجلس إدارة النادي سابقًا، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس.

وقدم مجلس الإدارة خالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأسرته وإلى الأوساط الرياضية والهلالية والإعلامية في وفاته، فهو يعد من رجال الهلال الذين قدموا الكثير لناديهم من خلال دعمه واهتمامه وعمله كرئيس لمجلس إدارة النادي ونائب للرئيس في ثلاث فترات مختلفة.

كما حقق الهلال إبان عمله العديد من البطولات والإنجازات الداخلية والخارجية، وكان من الداعمين والمساهمين في إنجازات الهلال طوال العقود الستة الماضية.

وسأل مجلس الإدارة المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وسيصلى عليه ويوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة في مقبرة الدمام.

الهلال
فيصل الشهيل

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4972
منذ دقيقتين
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عن عبدالله هو ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ((إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين...
د محمد ماجد بخش
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الملل
وش نوع الحشيش اللي تشربه
¥ ولد نجد ¥
عليه من الله ما يستحق
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم

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