هيئة قناة السويس تطلب تعويضًا كبيرًا من السفينة البنمية

القاهرة (صدى):
حددت الدعوى التي أقامتها هيئة قناة السويس بمصر لثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة "ايفرجيفن" التعويض الخاص بالخسائر التي لحقت بها.
وذكرت الهيئة أن مبلغ التعويضات يصل إلى 916 مليونًا و526 ألفًا و494 دولارًا عن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.
وعن تفاصيل التعويض، فقد تم تقسيمة إلى 3 أجزاء الأول منه يبلغ 272 مليونًا و333 ألف دولار كإجمالي تكاليف التكريك والتعويم.
كما يتضمن300 مليون دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، و344 مليونًا و192 ألفًا قيمة ما تعرضت له الهيئة من خسائر مادية ومعنوية.
كما أوضحت أن هيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ السفينة وتحريرها من الشحط دون المساس بجسم السفينة أو محركاتها أو معداتها التي كانت معرضة للهلاك وكانت تحمل كمية كبيرة من شحنات المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال.