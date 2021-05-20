نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هيئة قناة السويس تطلب تعويضًا كبيرًا من السفينة البنمية

منذ ساعة
1922
هيئة قناة السويس تطلب تعويضًا كبيرًا من السفينة البنمية

القاهرة (صدى):
حددت الدعوى التي أقامتها هيئة قناة السويس بمصر لثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة "ايفرجيفن" التعويض الخاص بالخسائر التي لحقت بها.

وذكرت الهيئة أن مبلغ التعويضات يصل إلى 916 مليونًا و526 ألفًا و494 دولارًا عن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

وعن تفاصيل التعويض، فقد تم تقسيمة إلى 3 أجزاء الأول منه يبلغ 272 مليونًا و333 ألف دولار كإجمالي تكاليف التكريك والتعويم.

كما يتضمن300 مليون دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، و344 مليونًا و192 ألفًا قيمة ما تعرضت له الهيئة من خسائر مادية ومعنوية.

كما أوضحت أن هيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ السفينة وتحريرها من الشحط دون المساس بجسم السفينة أو محركاتها أو معداتها التي كانت معرضة للهلاك وكانت تحمل كمية كبيرة من شحنات المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على اليهود الظالمين الغاصبين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
¥ ولد نجد ¥
البقاء لله.
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوهم وباالخيزران اصلخوهم ..

أخر الأخبار

بالصور.. صاروخ إسرائيلي يدمر شاب فلسطيني مقعد وعائلته
بالصور.. صاروخ إسرائيلي يدمر شاب فلسطيني مقعد وعائلته
منذ 29 ثانية 1017
أبو الغيط: المواجهات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم
أبو الغيط: المواجهات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم
منذ 5 دقائق 1099
بالفيديو .. موعد تطبيق قرار عدم دخول أي زائر إلى المراكز التجارية دون أخد لقاح كورونا
بالفيديو .. موعد تطبيق قرار عدم دخول أي زائر إلى المراكز التجارية دون أخد لقاح كورونا
منذ 8 دقائق 1325
بالفيديو.. طفلة تلهو بصاروخ أطلقته الطائرات الإسرائيلية
بالفيديو.. طفلة تلهو بصاروخ أطلقته الطائرات الإسرائيلية
منذ 13 دقيقة 1279
روزانا اليامي : ليه الناس يتضايقوا من رومنسيتي !
روزانا اليامي : ليه الناس يتضايقوا من رومنسيتي !
منذ 22 دقيقة 254
خيال يتعرض لحادث مؤلم
خيال يتعرض لحادث مؤلم
منذ 23 دقيقة 305
إعلامي ينفي وجود مفاوضات بين "غريميو" ولاعب النصر "مارتينيز"
إعلامي ينفي وجود مفاوضات بين "غريميو" ولاعب النصر "مارتينيز"
منذ 23 دقيقة 1516
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 24 دقيقة 324
القبض على مواطنين تباهيا بتعاطي المسكر على مواقع التواصل الاجتماعي
القبض على مواطنين تباهيا بتعاطي المسكر على مواقع التواصل الاجتماعي
منذ 28 دقيقة 1431
بالفيديو.. رياح عاصفة تقتلع أحد المستودعات بمنطقة حائل
بالفيديو.. رياح عاصفة تقتلع أحد المستودعات بمنطقة حائل
منذ 41 دقيقة 1521