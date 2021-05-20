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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الالتفاف حول المبادرة السعودية لدعم السلام في اليمن

منذ ساعتين
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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الالتفاف حول المبادرة السعودية لدعم السلام في اليمن

القاهرة (صدى):
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التفاف جميع الأطراف اليمنية حول المبادرة السعودية، لحقن دماء الشعب اليمني ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية باعتبار أن اليمن يُعدُّ أحد ركائز الأمن القومي العربي مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة.

ورحب مجددًا بالمبادرة التي أعلنتها المملكة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والتأكيد على ضرورة التفاف جميع الأطراف اليمنية حول المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال وزير الخارجية المصري اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، لبحث مستجدات الأزمة اليمنية.

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ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على اليهود الظالمين الغاصبين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
¥ ولد نجد ¥
البقاء لله.
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوهم وباالخيزران اصلخوهم ..

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