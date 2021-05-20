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شاهد.. المعتمرون يؤدون مناسك العمرة وسط تطبيق من الإجراءات الوقائية

منذ 13 دقيقة
1349
شاهد.. المعتمرون يؤدون مناسك العمرة وسط تطبيق من الإجراءات الوقائية

مكة المكرمة (صدى):
وأظهرت مقطع فيديو عددا من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف حول الكعبة، وفقا لمبادئ التباعد الاجتماعي، ومع ارتداء الأقنعة الواقية

وطبق عليهم داخل المسجد الحرام، جميع الإجراءات الاحترازية، والتي كان أهمها قياس درجات الحرارة، وعمليات التعقيم، والأساور الذكية، والكمامات، وعمليات التباعد خلال أدائهم مناسك العمرة.

وفي وقت سابق ، وجهت الحج والعمرة، محمد بنتن، قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والمصلين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

الحرم المكي
الكعبة
مناسك العمرة
صحن المطاف

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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