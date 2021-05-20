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الغذاء والدواء توضح تأثير الدراسات السريرية على ‏الصحة العامة

منذ 43 دقيقة
1669
الغذاء والدواء توضح تأثير الدراسات السريرية على ‏الصحة العامة

الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الدراسات السريرية جزء ‏من الأبحاث الطبية التي تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف ‏حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق علاجية ‏جديدة، أو تقليل فرص تطور المرض، بالإضافة للتأكد من ‏سلامة الدواء وفعاليته.‏

وأوضحت الغذاء والدواء أن هذ الدراسات تخضع لإشرافها، فهي المسؤولة ‏عن حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، والتأكد من جودة ودقة البيانات ‏الصادرة عن هذه الدراسات.‏

كما تشرف الهيئة على التأكد من إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية ‏المسجلة، وكذلك متابعة التزام الباحثين والجهات البحثية بجميع ‏البروتوكولات، بالإضافة لمسؤوليتها عن تفتيش أماكن العمل.‏

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الصحة العامة
الدراسات السريرية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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