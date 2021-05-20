النصر يحسم موقفه من التجديد لـ حمد الله وضم الشناوي

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، أن إدارة آل معمر، عرضًا جديدًا لتقديمه إلى حمد الله، للبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال السنوات القادمة.
وأوضحت التقارير أن عرض النصر الجديد للنجم المغربي، سيكون لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2024، ومع زيادة في راتبه، مؤكدة أن اللاعب يحظى بثقة آل معمر ومجلس إدارته، بالإضافة إلى الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي مانو مينيز.
ويتقاضى حمد الله، 5 ملايين يورو سنويًا مع النصر، وذلك بعد تجديد عقده في عام 2019، وذلك في عهد مجلس الإدارة السابق، برئاسة صفوان السويكت.
ومن ناحية أخرى، نفى وكيل اللاعبين فهد سارح، انتقال محمد الشناوي، إلى النصر، في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، مشيرا إلى أن الميزانية التي وضعتها إدارة النصر، للصفقات الصيفية، لا تستوفي متطلبات الشناوي، والنادي الأهلي المصري.