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النصر يحسم موقفه من التجديد لـ حمد الله وضم الشناوي

منذ 58 دقيقة
2808
النصر يحسم موقفه من التجديد لـ حمد الله وضم الشناوي

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية، أن إدارة آل معمر، عرضًا جديدًا لتقديمه إلى حمد الله، للبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال السنوات القادمة.

وأوضحت التقارير أن عرض النصر الجديد للنجم المغربي، سيكون لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2024، ومع زيادة في راتبه، مؤكدة أن اللاعب يحظى بثقة آل معمر ومجلس إدارته، بالإضافة إلى الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي مانو مينيز.

ويتقاضى حمد الله، 5 ملايين يورو سنويًا مع النصر، وذلك بعد تجديد عقده في عام 2019، وذلك في عهد مجلس الإدارة السابق، برئاسة صفوان السويكت.

ومن ناحية أخرى، نفى وكيل اللاعبين فهد سارح، انتقال محمد الشناوي، إلى النصر، في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، مشيرا إلى أن الميزانية التي وضعتها إدارة النصر، للصفقات الصيفية، لا تستوفي متطلبات الشناوي، والنادي الأهلي المصري.

النصر
الشناوي
حمد الله

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9199
منذ 28 دقيقة
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش **

وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء**

وهذا شي المهم **
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2439
منذ 4 دقائق
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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