وزارة الحرس الوطني تدعو 77 من المرشحين والمرشحات على وظائفها

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني دعوتها إلى 77 من المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة إعتباراً من يوم الثلاثاء.
وأشترطت الوزارة إحضار أصل الهوية الورطنية مع نسخة منها، إحضار عدد 3 صور شخصية، ولالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدو ًلا عن الرغبة في الترشيح.
كما أشترطت إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت، رفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.
وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، والحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة 30:8 صباحًا.
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