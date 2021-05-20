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وزارة الحرس الوطني تدعو 77 من المرشحين والمرشحات على وظائفها

منذ 53 دقيقة
1893
وزارة الحرس الوطني تدعو 77 من المرشحين والمرشحات على وظائفها

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني دعوتها إلى 77 من المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة إعتباراً من يوم الثلاثاء.

وأشترطت الوزارة إحضار أصل الهوية الورطنية مع نسخة منها، إحضار عدد 3 صور شخصية، ولالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدو ًلا عن الرغبة في الترشيح.

كما أشترطت إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت، رفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، والحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة 30:8 صباحًا.

للاستعلام: هنا

وزارة الحرس الوطني
المرشحين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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