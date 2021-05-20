منح 5 موظفين بالسوق المالية 8.9 مليون ريال خلال عام

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة السوق المالية أنها منحت 5 من كبار الموظفين لديها 8.9 مليون ريال خلال العام الماضي 2020، وذلك مقابل 9.7 مليون ريال حصلوا عليها في العام 2019.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبالغ تضمنت مزايا كبار الموظفين قصيرة الأجل، بقيمة 8.3 مليون ريال، و594 مليون ريال منافع نهاية الخدمة.
وأضافت الهيئة أن الرواتب والمزايا والبدلات لموظفي الهيئة بلغت 481.2 مليون ريال، خلال العام 2020، دفعت كرواتب وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة ومكافآت موظفين وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية وادخار ورحلات عمل واخرى.