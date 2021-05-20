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منح 5 موظفين بالسوق المالية 8.9 مليون ريال خلال عام

منذ ساعة
1855
منح 5 موظفين بالسوق المالية 8.9 مليون ريال خلال عام

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة السوق المالية أنها منحت 5 من كبار الموظفين لديها 8.9 مليون ريال خلال العام الماضي 2020، وذلك مقابل 9.7 مليون ريال حصلوا عليها في العام 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبالغ تضمنت مزايا كبار الموظفين قصيرة الأجل، بقيمة 8.3 مليون ريال، و594 مليون ريال منافع نهاية الخدمة.

وأضافت الهيئة أن الرواتب والمزايا والبدلات لموظفي الهيئة بلغت 481.2 مليون ريال، خلال العام 2020، دفعت كرواتب وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة ومكافآت موظفين وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية وادخار ورحلات عمل واخرى.

هيئة السوق المالية
البدلات
مزايا كبار الموظفين

التعليقات

فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 201
منذ 23 ثانية
الله يرزقنا الجنة

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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