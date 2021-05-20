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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

منذ ساعتين
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعيقمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي أعيد فتحها 6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدين بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت أن تلك الإجراءات اتخذت من أجل الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
كورونا
المصلين

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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