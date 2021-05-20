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السجون: خدمة "فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

منذ ساعة
1613
السجون: خدمة "فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

الرياض (صدى):
واصلت خدمة فرجت رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من مديونيات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ أكثر من (179) مليون ريال استفاد منها 1279 من المحكومين منهم (1232) مواطناً و (47) مقيماً من مختلف الجنسيات.

وتهدف خدمة فرجت إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد .

وأوضحت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، وظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل الإعلام ، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.

وأكدت المديرية أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر" أو منصة "إحسان" وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.

المديرية العامة للسجون
قضايا مالية
خدمة فرجت

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 327
منذ 7 دقائق
تبرع من ريال واحده على مستوى الشعب سوف يغطي ديون الموقفه خدماتهم جميعا. وبهذا يكون الشعب غير مديون

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد بن فايز الشهري
الله يرزقنا الجنة
رااايق
يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش ** وأعتقد أن مسلي آل معمر تهمه مصلحة النصر في المقام الأول بغض النظر عن الأسماء** وهذا شي...
المهم
تراك بشر ضعيف جدا .فوالله القادر على كل شي.في ليله وضحى قادرا.على تغيير حالك .من صحه لمرض لايوجد له علاج.فهو مدبر الأمور. فمن وجهة...

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