نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نائب أمير الشرقية يوجه بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر

منذ 8 دقائق
1274
نائب أمير الشرقية يوجه بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر

الدمام (صدى):
وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر، وتقديم الدعم والمساندة له.

وكان المطعم قد تعرض لحادث حريق أول أيام عيد الفطر المبارك ونتج عنه وفاة أحد العاملين وإصابة 7 وتلف في الموقع.

وشمل التوجيه تقديم كامل الدعم والمساندة والعمل على إعادة ترميم المطعم وعودته إلى ممارسة نشاطه مرة أُخرى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عن شكره وتقديره لنائب أمير الشرقية على توجيه سموه للغرفة بدراسة حالة المطعم المتضرر وتقديم الدعم والمساندة له.

الخبر
نائب أمير الشرقية
بيت الشواء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

أخر الأخبار

نائب أمير الشرقية يوجه بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر
نائب أمير الشرقية يوجه بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر
منذ 8 دقائق 1274
وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا
وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا
منذ 13 دقيقة 1266
شرطة جازان تضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
شرطة جازان تضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
منذ 18 دقيقة 1339
بدء استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800
بدء استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800
منذ 22 دقيقة 1384
التعليم لمنسوبيها: سارعوا في الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة
التعليم لمنسوبيها: سارعوا في الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة
منذ 27 دقيقة 1425
شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
شرطة نجران تضبط 130 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
منذ 32 دقيقة 1481
بالفيديو.. باحث تاريخي يروي أغرب قصة عن تبوك
بالفيديو.. باحث تاريخي يروي أغرب قصة عن تبوك
منذ 37 دقيقة 1585
مجلس الضمان الصحي: التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي
مجلس الضمان الصحي: التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي
منذ 42 دقيقة 1494
تطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة
تطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة
منذ 47 دقيقة 1442
الكشف عن الموعد المتوقع لوقف القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الكشف عن الموعد المتوقع لوقف القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين
منذ ساعة 2006