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التعليم لمنسوبيها: سارعوا في الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة

منذ 27 دقيقة
1422
التعليم لمنسوبيها: سارعوا في الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة

مازن القرني (صدى):
شددت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة أنه اعتباراً من ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق الأول من أغسطس ٢٠٢١م ؛ سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق توكلنا، حيث سيكون ذلك شرطاً أساسياً للدخول إلى جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأضافت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفيروس، موضحة أن مواعيد الحصول علي اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من ٥٨٧ موقعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

التعليم
وزارة التعليم
فيروس كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

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