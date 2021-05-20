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وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا

منذ 12 دقيقة
1264
وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا

نايف السالم (صدى):
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقة تاريخية تبرز دور المملكة في تأسيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وترجع عمر الوثيقة إلى 47 عاماً، وتضمنت مرسـوماً ملكياً موقعاً مـن الملك فـيصل بن عـبدالعزيز بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المصرف.

يجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف خلال كلمته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في باريس أمس عن الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في أفريقيا، من خلال أنشطة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها 15 مليار ريال.

المملكة
أفريقيا
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

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أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

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