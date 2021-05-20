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بالفيديو.. باحث تاريخي يروي أغرب قصة عن تبوك

منذ 36 دقيقة
1580
بالفيديو.. باحث تاريخي يروي أغرب قصة عن تبوك

تبوك (صدى):
روى باحث تاريخي قصتين غريبتين نشرتا في الصحف قديماً؛ أبرزهم خبر لم تنشره سوى صحيفة واحدة.

وقال الباحث في لقائه ببرنامج "الراصد" في عام 1350هـ نشرت صحيفة أم القرى تحت عنوان "من عجائب البحر وأهواله"، وهي لحوت ضخم خرج على أهالي الوجه وهذا الشئ استوقفني.

وأضاف : أطلقوا أهالي الوجها على هذا الحوت سمكة البهلول، وهي سمكة عظيمة فمّها أكبر من الباب وريشها مثل شراع السفينة وطولها نحو 20 متراً، لدرجة أن أهالي المدينة ظلوا يأكلون منها لمدة يومين.

وتابع : هناك شارع يسمى شارع الذهب وكان عن حمّى أصابت أهل جدة عام 1381 هـ خلال بحثهم عن الذهب، وبسبب هذه الواقعة تمت تسمية أحد الشوارع في المدينة باسم شارع الذهب.

و استكمل أن الملك سعود أمر بتوسعة الشارع عام 1380 وكان العمال يلقون بأنقاض المباني في البحر.

ولاحظ أحد العمال تناثر عملات ذهبية، وفي اليوم التالي انتشر الخبر وسمع به الناس فخرجوا يوم الجمعة إلى الشارع بحثاً عن الذهب.

تبوك
باحث تاريخي

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أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

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