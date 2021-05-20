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تطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة

منذ 47 دقيقة
1442
تطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة

الرياض (صدى):
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي.

وأشار إلى أن الوزارة ستشرف على البرنامج والأمانات ستشرف على المراكز التنفيذية للاختبار في حين تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشئات التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

وأكد على أنه سيتم ربط إصدارة الشهادة الصحية للعاملية باجتياز اختبار التثقيف الصحي، وتفويض أمناء المناطق لإطلاق الخدمة.

وأضاف أنه سيتم البدء في تفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العالمل اختبار التثقيف الصحي.

وزير الشؤون البلدية
الحقيل
برنامج التثقيف الصحي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9196
منذ 4 دقائق
حسناً ***

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أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

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