وزير المالية يناقش فتح فروع لبنوك سعودية بالسودان

علي القحطاني (صدى):
ناقش وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مع محافظ البنك المركزي المتعلقة بإمكانية فتح فروع لبنوك سعودية بالسودان لتسهيل تنقل رؤوس الأموال بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمليات تحويلات المغتربين السودانيين.
وجاء ذلك خلال لقاء بين رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في باريس بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم.
وأشار الجدعان، إلى تعهد المملكة بالعمل المشترك مع السودان في مفاوضات معالجة ديون السودان مع الدول خارج نادي باريس وهي الصين، والكويت، والإمارات واليابان، وأن الرغبة الأساسية ستظل هي إعفاء الدين بالكامل وليس تخفيفه.
وقال الجدعان، إنه سيعمل شخصيا مع كريستالينا جيورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي في اتجاه تسهيل عملية الهيبيك ومساعدة السودان بأكبر قدر ممكن في معالجة ملف الديون عند وصوله نقطة القرار الشهر المقبل.