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وزير المالية يناقش فتح فروع لبنوك سعودية بالسودان

منذ ساعة
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وزير المالية يناقش فتح فروع لبنوك سعودية بالسودان

علي القحطاني (صدى):
ناقش وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مع محافظ البنك المركزي المتعلقة بإمكانية فتح فروع لبنوك سعودية بالسودان لتسهيل تنقل رؤوس الأموال بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمليات تحويلات المغتربين السودانيين.

وجاء ذلك خلال لقاء بين رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في باريس بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم.

وأشار الجدعان، إلى تعهد المملكة بالعمل المشترك مع السودان في مفاوضات معالجة ديون السودان مع الدول خارج نادي باريس وهي الصين، والكويت، والإمارات واليابان، وأن الرغبة الأساسية ستظل هي إعفاء الدين بالكامل وليس تخفيفه.

وقال الجدعان، إنه سيعمل شخصيا مع كريستالينا جيورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي في اتجاه تسهيل عملية الهيبيك ومساعدة السودان بأكبر قدر ممكن في معالجة ملف الديون عند وصوله نقطة القرار الشهر المقبل.

السودان
وزير المالية
البنك المركزي
الجدعان

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أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

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