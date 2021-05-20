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الطيران المدني: المحصّن لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من خارج المملكة

منذ ساعة
1753
الطيران المدني: المحصّن لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الطيران المدني أن المحصن لا تطبق عليه الإجراءات الإحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وأشارت إلى أن المحصن هو كل من تظهر حالته في تطبيق توكلنا من اكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى والمتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأضافت اما الحالة لغير المواطن والمقيم هو من اكمل 14 يوما منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم مع تقديم ما يثبت ذلك 'فق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.

الطيران المدني
خارج المملكة
القادمين
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
الا من كثر الرسائل والكلام على كورونا في كل شي وكل ماكان ** جابت لبعض للناس الوسواس والأمراض النفسيه والأكتئاب أصبح بعض الناس ما...
واضح*** وصريح***
أصبح فعل ماضي مبني على الفهاوة والدلاخة في قيادة الجيب فالمستنقعات والسيول.
راعي طيب وحق
احترامنا لديننا و لهويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعلى شبابنا وشاباتنا من الانحراف والسقوط الى الهاوية هي نقطة الالتقاء الحقيقيةبالاجانب ! ... جعلهم مايرضون عنا...
ابو محمد
هههههههههههه عجبا لا هي كويتية ولا هو كويتي ههههههه شكلك معاك ختم إلى الجنة والناس كلها إلى جهنم لا حول ولا قوة الا بالله
واضح*** وصريح***
عاشششششششوا.

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