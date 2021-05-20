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تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة

منذ 11 دقيقة
1571
تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / عز السيد عطيه محمد – مصري الجنسية - على قتل / أماني حسني الدرملي محمدين - مصرية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً , وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / عز السيد عطيه محمد - مصري الجنسية - اليوم الخميس 8 / 10 / 1442 هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
القصاص
محافظة جدة

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أحدث التعليقات

ناقد
الله لا يبتلينا ... على الأقل موتوا بدياركم نظيفين
ناقد
ليست مضاربة وإنما دلع المطايا ... ما أشوف سكاكين وسواطير ومشاعيب وطلاق نار
مطلع
تعديــــل : اللهم شل لسانه
مطلع
الله شل لسانه
مطلع
تأديبهم بقوة وبعدها إذا كان غير سعودي يشحن على بلاده حتى لو أنها مواقع حروب .. من لا يحمد النعمة يعاقب بقوة

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