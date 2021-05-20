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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

منذ 55 دقيقة
1813
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

جدة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين و (3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

جدة
تجريف التربة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

ناقد
الله لا يبتلينا ... على الأقل موتوا بدياركم نظيفين
ناقد
ليست مضاربة وإنما دلع المطايا ... ما أشوف سكاكين وسواطير ومشاعيب وطلاق نار
مطلع
تعديــــل : اللهم شل لسانه
مطلع
الله شل لسانه
مطلع
تأديبهم بقوة وبعدها إذا كان غير سعودي يشحن على بلاده حتى لو أنها مواقع حروب .. من لا يحمد النعمة يعاقب بقوة

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