نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم

منذ 46 دقيقة
2024
توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم

نواف السالم (صدى):
أوضح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل المقترح الذي تقدم به اتحاده إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول تغيير مواعيد كأس العالم ليقام كل عامين بدلاً من موعده الحالي، 4 أعوام. إذ سيتم التصويت على المقترح يوم الجمعة خلال كونغرس "فيفا" يوم الجمعة.

وقال المسحل ان": المقترح هو دراسة جدوى وآثار إقامة كأس العالم كل عامين، وسيتم التصويت على دراسة ذلك من خلال الإدارة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعرض في كونغرس فيفا العام المقبل.

وأضاف : الأمر يحتاج دراسة وافية بخصوص عدة تفاصيل مثلها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكذلك مصير بعض البطولات القارية. مشيرا إلي ان بطولة كأس العالم هي أكبر بطولة في عالم كرة القدم.

فيفا
كرة القدم
ياسر المسحل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناقد
الله لا يبتلينا ... على الأقل موتوا بدياركم نظيفين
ناقد
ليست مضاربة وإنما دلع المطايا ... ما أشوف سكاكين وسواطير ومشاعيب وطلاق نار
مطلع
تعديــــل : اللهم شل لسانه
مطلع
الله شل لسانه
مطلع
تأديبهم بقوة وبعدها إذا كان غير سعودي يشحن على بلاده حتى لو أنها مواقع حروب .. من لا يحمد النعمة يعاقب بقوة

أخر الأخبار

رسالة من الأميرة هيفاء آل سعود للراغبين بالعمل في السياحة
رسالة من الأميرة هيفاء آل سعود للراغبين بالعمل في السياحة
منذ 5 دقائق 1194
تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة
تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة
منذ 10 دقائق 1536
الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا
الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا
منذ 15 دقيقة 1363
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قول " بذمتك "
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قول " بذمتك "
منذ 35 دقيقة 2068
توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم
توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم
منذ 46 دقيقة 2024
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منذ 55 دقيقة 1809
فاطمة الصفي تثير الجدل بعد مشهد احتضانها لـ "حمد أشكناني"
فاطمة الصفي تثير الجدل بعد مشهد احتضانها لـ "حمد أشكناني"
منذ ساعة 1223
حكم بسجن مسلحين متهمين بالسطو المسلح على مواطنين بباريس
حكم بسجن مسلحين متهمين بالسطو المسلح على مواطنين بباريس
منذ ساعة 1891
منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها
منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها
منذ ساعة 731
بالصور.. "الحياني" و "الغامدي" يتابعان استعدادات تجهيز سوق خميس البحر
بالصور.. "الحياني" و "الغامدي" يتابعان استعدادات تجهيز سوق خميس البحر
منذ ساعة 1743