توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم

نواف السالم (صدى):
أوضح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل المقترح الذي تقدم به اتحاده إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول تغيير مواعيد كأس العالم ليقام كل عامين بدلاً من موعده الحالي، 4 أعوام. إذ سيتم التصويت على المقترح يوم الجمعة خلال كونغرس "فيفا" يوم الجمعة.
وقال المسحل ان": المقترح هو دراسة جدوى وآثار إقامة كأس العالم كل عامين، وسيتم التصويت على دراسة ذلك من خلال الإدارة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعرض في كونغرس فيفا العام المقبل.
وأضاف : الأمر يحتاج دراسة وافية بخصوص عدة تفاصيل مثلها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكذلك مصير بعض البطولات القارية. مشيرا إلي ان بطولة كأس العالم هي أكبر بطولة في عالم كرة القدم.