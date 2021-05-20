حكم بسجن مسلحين متهمين بالسطو المسلح على مواطنين بباريس

باريس (صدى):
قضت محكمة باريس الفرنسية، بسجن 6 أشخاص لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، بعد إدانتهم في الهجوم والسطو المسلح على سيارة مواطنين سعوديين، وسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات.
وقد طالب المدعي العام بعقوبات بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و12 عامًا بحق السبعة الذين بدأت محاكمتهم في منذ مطلع الشهر الجاري؛ في حين طالب محامو الدفاع بإسقاط الملاحقات في حق موكليهم.
تعود الأحداث التي وقعت في 17 أغسطس 2014 ، عندما غادرت سيارة فندق "جورج الخامس" متوجهة إلى مطار لو بورجيه شمال باريس، وقامت سيارتان مسروقتان من طراز "بي إم دبليو" باللحاق بالسيارة التي فيها أشخاص سعوديون بينما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.
وقام المسلحون بالسطو على السيارة وهي من طراز مرسيدس؛ إذ أخرجوا ركابها وقادوها بعيدًا، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية، ولم يتعرض أحد لأذى، وعُثر لاحقًا على السيارات محترقة في بلدة صغيرة شمال شرق باريس.
و أوقفت الشرطة بعد العملية بتسعة أشهر نحو عشرة أشخاص ووجهت اتهامات لستة منهم تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عامًا، بالسطو المسلح و سرقة 250 ألف يورو إضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدولار قدره 300 ألف دولار، وساعات قيمة.