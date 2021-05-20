نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"أبشر" توضح معاني 9 هاشتاقات أطلقتها

منذ ساعة
2254
"أبشر" توضح معاني 9 هاشتاقات أطلقتها

الرياض (صدى):
حرصت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية "أبشر"، على توضيح معاني 9 هاشتاقات أطلقتها عبر المنصة.

وأوضحت منصة "أبشر" أن هاشتاق " وفر وقتك" يعني اختصار الوقت والجهد بتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، وهو أول هاشتاق أطلقته المنصة.

وأشارت إلى أن هاشتاق أبشر وأنت بالبيت معناه تنفيذ الخدمات من أي مكان، وكان عنوان الحملة التوعوية للمنصة خلال الجائحة، في حين يعني " أبشر معكم " "نسمع لكم ونقدم خدمات تواكب تطلعاتكم".

كما يعني هاشتاق" أسهل أسرع"، استحداث وأتمتة التعاملات التقليدية، و "لهم حق علينا" يعني أن المنصة لا تنسى واجبها تجاه جميع فئات المجتمع، و"تحدي أبشر" تمكين الشباب من الإبداع والابتكار في تطوير خدمات المستقبل.

وأضافت أن "فرجت مع أبشر" يعني التآخي والتكاتف بين أفراد المجتمع، ويعني " أبشر مع أبشر " أن خدمات إلكترونية يُعتمد عليها، و"أبشر يا وطن" تعني نعمل لتحقيق رؤية طموحة.

 

وزارة الداخلية
أبشر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناقد
الله لا يبتلينا ... على الأقل موتوا بدياركم نظيفين
ناقد
ليست مضاربة وإنما دلع المطايا ... ما أشوف سكاكين وسواطير ومشاعيب وطلاق نار
مطلع
تعديــــل : اللهم شل لسانه
مطلع
الله شل لسانه
مطلع
تأديبهم بقوة وبعدها إذا كان غير سعودي يشحن على بلاده حتى لو أنها مواقع حروب .. من لا يحمد النعمة يعاقب بقوة

أخر الأخبار

رسالة من الأميرة هيفاء آل سعود للراغبين بالعمل في السياحة
رسالة من الأميرة هيفاء آل سعود للراغبين بالعمل في السياحة
منذ 5 دقائق 1187
تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة
تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة
منذ 10 دقائق 1522
الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا
الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا
منذ 14 دقيقة 1354
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قول " بذمتك "
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قول " بذمتك "
منذ 35 دقيقة 2058
توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم
توضيح مهم من المسحل بشأن مقترح تغيير موعد كأس العالم
منذ 45 دقيقة 2008
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منذ 55 دقيقة 1809
فاطمة الصفي تثير الجدل بعد مشهد احتضانها لـ "حمد أشكناني"
فاطمة الصفي تثير الجدل بعد مشهد احتضانها لـ "حمد أشكناني"
منذ ساعة 1223
حكم بسجن مسلحين متهمين بالسطو المسلح على مواطنين بباريس
حكم بسجن مسلحين متهمين بالسطو المسلح على مواطنين بباريس
منذ ساعة 1888
منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها
منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها
منذ ساعة 728
بالصور.. "الحياني" و "الغامدي" يتابعان استعدادات تجهيز سوق خميس البحر
بالصور.. "الحياني" و "الغامدي" يتابعان استعدادات تجهيز سوق خميس البحر
منذ ساعة 1743