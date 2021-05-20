إسرائيل ترفض إعادة التيار لغزة إلا بعودة الجنود المختطفين لدى حماس

وكالات (صدى):
قالت القناة العبرية 12، اليوم الخميس، بأن العاملين في شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنوا صباح اليوم، رفضهم إصلاح وإعادة تشغيل خطوط الكهرباء الواصلة إلى غزة التي تضررت خلال عملية حارس الأسوار الجارية.
وجاء قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية كورقة ضغط على الفلسطينيين من أجل إجبار حركة حماس على تسليم الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة، هادار غولدين وأورون شاؤول وأفرا منغيستو.
وأوضحت القناة العبرية أن جلسة تقييم الوضع التي أجريت اليوم بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، شهدت اتفاقاً على أن هناك حاجة إلى نحو 48 ساعة أخرى لإكمال العملية العسكرية ضد غزة.