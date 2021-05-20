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إسرائيل ترفض إعادة التيار لغزة إلا بعودة الجنود المختطفين لدى حماس

منذ 44 دقيقة
1731
إسرائيل ترفض إعادة التيار لغزة إلا بعودة الجنود المختطفين لدى حماس

وكالات (صدى):
قالت القناة العبرية 12، اليوم الخميس، بأن العاملين في شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنوا صباح اليوم، رفضهم إصلاح وإعادة تشغيل خطوط الكهرباء الواصلة إلى غزة التي تضررت خلال عملية حارس الأسوار الجارية.

وجاء قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية كورقة ضغط على الفلسطينيين من أجل إجبار حركة حماس على تسليم الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة، هادار غولدين وأورون شاؤول وأفرا منغيستو.

وأوضحت القناة العبرية أن جلسة تقييم الوضع التي أجريت اليوم بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، شهدت اتفاقاً على أن هناك حاجة إلى نحو 48 ساعة أخرى لإكمال العملية العسكرية ضد غزة.

إسرائيل
حماس
غزة
التيار الكهربائي

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 325
منذ 46 ثانية
حماس اذى

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أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️: يهود ملاعين و أهل النار و ملعون جدفها 🔥 دنسوا المسجد الأقصى و دماء المسلمين أصبح...
زا
كأنه هذا اسمه برقع ابو خيط يلبس فوق وتحت حسب الجو.
المهم
حماس اذى
راعي البيضاء
هذولا فلسطن وشبعو من النعمة اشحنوهم الى هنية او عباس .. انا لا اتكلم عن الفلسطيني الشريف ميز في كلامي قبل الرد .. اعرف...
رااايق
هذه الفلسفة الزايده عن حدها ***

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