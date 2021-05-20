الحوثي يوزع أموال اليمنيين على أصدقائه المقربين

فهمي محمد (صدى):
أوضح مصدر يمني أن الحوثي يمنح أصدقائه المقربين مميزات كبيرة تمكنهم من امتلاك ثروات على حساب اليمنيين.
ويحظى مدير مكتب عبدالملك الحوثي الأسبق أحمد الحامد، بصلاحيات واسعة ونفوذ قوي داخل المجلس السياسي، ويمتلك موارد وميزانيات وأموال عدد من الجهات الحكومية التابعة لسيطرة الحوثيين، وتعود منافعها لحسابه الشخصي.
وقال المصدر أن الحامد يسيطر على صندوق رعایة الشباب، وھو صندوق تابع لوزارة الشباب والریاضة، وحساب الھیئة العامة للتأمینات والمعاشات والھیئة العامة للزكاة، المسؤولة عن جبایة الزكاة في المناطق الخاضعة لسیطرة الحوثیین، والھیئة العامة للأوقاف، ووزارة الإعلام، إضافة إلى إشرافه المباشر على استلام وتوزیع جمیع المساعدات الإنسانیة والغذائية في مناطق سیطرتهم، ولا يسمح لأي شخص مهما كان منصبه أو نفوذه التدخل في الشؤون المالية لهذه القطاعات، ويعود ريعها وأموالها لحساباته الشخصية، التي تعتبر من أكبر الموارد.
وأشار المصدر إلى أن الحامد يمتلك أموال ضخمة وكبيرة، إضافة إلى العقارات التي سيطر عليها، ونمو ثرواته بشكل كبير خلال مدة زمنية وجيزة مضيفا أن هذه المكافأة والهبة التي وهبها عبدالملك الحوثي لصديق عمرها تأتي على حساب وفقر الشعب اليمني، وهي نوع وجزء يسير من الهدايا التي يقدمها الحوثي لبعض القيادات الحوثية في مناصب أخرى.