نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الحوثي يوزع أموال اليمنيين على أصدقائه المقربين

منذ ساعة
1733
الحوثي يوزع أموال اليمنيين على أصدقائه المقربين

فهمي محمد (صدى):
أوضح مصدر يمني أن الحوثي يمنح أصدقائه المقربين مميزات كبيرة تمكنهم من امتلاك ثروات على حساب اليمنيين.

ويحظى مدير مكتب عبدالملك الحوثي الأسبق أحمد الحامد، بصلاحيات واسعة ونفوذ قوي داخل المجلس السياسي، ويمتلك موارد وميزانيات وأموال عدد من الجهات الحكومية التابعة لسيطرة الحوثيين، وتعود منافعها لحسابه الشخصي.

وقال المصدر أن الحامد يسيطر على صندوق رعایة الشباب، وھو صندوق تابع لوزارة الشباب والریاضة، وحساب الھیئة العامة للتأمینات والمعاشات والھیئة العامة للزكاة، المسؤولة عن جبایة الزكاة في المناطق الخاضعة لسیطرة الحوثیین، والھیئة العامة للأوقاف، ووزارة الإعلام، إضافة إلى إشرافه المباشر على استلام وتوزیع جمیع المساعدات الإنسانیة والغذائية في مناطق سیطرتهم، ولا يسمح لأي شخص مهما كان منصبه أو نفوذه التدخل في الشؤون المالية لهذه القطاعات، ويعود ريعها وأموالها لحساباته الشخصية، التي تعتبر من أكبر الموارد.

وأشار المصدر إلى أن الحامد يمتلك أموال ضخمة وكبيرة، إضافة إلى العقارات التي سيطر عليها، ونمو ثرواته بشكل كبير خلال مدة زمنية وجيزة مضيفا أن هذه المكافأة والهبة التي وهبها عبدالملك الحوثي لصديق عمرها تأتي على حساب وفقر الشعب اليمني، وهي نوع وجزء يسير من الهدايا التي يقدمها الحوثي لبعض القيادات الحوثية في مناصب أخرى.

اليمن
الحوثي
ثروات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️: يهود ملاعين و أهل النار و ملعون جدفها 🔥 دنسوا المسجد الأقصى و دماء المسلمين أصبح...
زا
كأنه هذا اسمه برقع ابو خيط يلبس فوق وتحت حسب الجو.
المهم
حماس اذى
راعي البيضاء
هذولا فلسطن وشبعو من النعمة اشحنوهم الى هنية او عباس .. انا لا اتكلم عن الفلسطيني الشريف ميز في كلامي قبل الرد .. اعرف...
رااايق
هذه الفلسفة الزايده عن حدها ***

أخر الأخبار

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان
منذ 3 دقائق 1085
ريال مدريد يرغب في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز
ريال مدريد يرغب في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز
منذ 23 دقيقة 1563
سيارة Jolion الجديدة تنافس هيونداي وكيا بقوة
سيارة Jolion الجديدة تنافس هيونداي وكيا بقوة
منذ 29 دقيقة 1399
أحمد السقا يتجاهل أزمة محمد سامي
أحمد السقا يتجاهل أزمة محمد سامي
منذ 33 دقيقة 465
إسرائيل ترفض إعادة التيار لغزة إلا بعودة الجنود المختطفين لدى حماس
إسرائيل ترفض إعادة التيار لغزة إلا بعودة الجنود المختطفين لدى حماس
منذ 44 دقيقة 1728
بالفيديو.. قائد مركبة يتسبب في حادث على دائري الرياض ويفر هارباً
بالفيديو.. قائد مركبة يتسبب في حادث على دائري الرياض ويفر هارباً
منذ ساعة 2177
توكلنا: الإجراءات الاحترازية للقادمين من السفر لا تطبق في حالة واحدة
توكلنا: الإجراءات الاحترازية للقادمين من السفر لا تطبق في حالة واحدة
منذ ساعة 2024
استشهاد فلسطينية وإصابة العشرات في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة
استشهاد فلسطينية وإصابة العشرات في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة
منذ ساعة 2181
بالصور.. ملكة جمال تعلن زواجها بعد تهديدها بالقتل
بالصور.. ملكة جمال تعلن زواجها بعد تهديدها بالقتل
منذ ساعة 1178
الحوثي يوزع أموال اليمنيين على أصدقائه المقربين
الحوثي يوزع أموال اليمنيين على أصدقائه المقربين
منذ ساعة 1733