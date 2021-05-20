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جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

منذ ساعة
1781
جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

حائل (صدى):
أعلنت جامعة حائل عن آلية بدء سير الدراسة العملية الأكاديمية خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ، وفق عدد من الآليات والإجراءات الاحترازية المتبعة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري أن التدريس سيكون - عن بُعد - للمقررات النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة، وذلك من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني "البلاك بورد"، فيما ستكون حضورياً لدراسة المقررات العملية والاختبارات نصف الفصلية والنهائية، مؤكداً للجميع ضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا، وتحميل تطبيق "توكلنا".

الدراسة
جامعة حائل
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️: يهود ملاعين و أهل النار و ملعون جدفها 🔥 دنسوا المسجد الأقصى و دماء المسلمين أصبح...
زا
كأنه هذا اسمه برقع ابو خيط يلبس فوق وتحت حسب الجو.
المهم
حماس اذى
راعي البيضاء
هذولا فلسطن وشبعو من النعمة اشحنوهم الى هنية او عباس .. انا لا اتكلم عن الفلسطيني الشريف ميز في كلامي قبل الرد .. اعرف...
رااايق
هذه الفلسفة الزايده عن حدها ***

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