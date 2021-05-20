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باحثون يتوصلون لأداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا

منذ 38 دقيقة
1653
باحثون يتوصلون لأداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا

نايف السالم (صدى):
تمكن مجموعة من الباحثين، بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التوصل إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الجامعة أنه تم نشر ورقتين علميتين بشأنها في مجلات علمية عالمية مرموقة، مؤكدة أن هذه الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية.

وأشارت إلى أن الاكتشاف حصل على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ مبينة أن هذا المشروع البحثي يعد أحد مشاريع التمويل المؤسسي الممول من وزارة التعليم، كما يعد إحدى التقنيات البحثية الواعدة التي من الممكن تسويقها كأحد أهم المنتجات البحثية.

جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل
الباحثون
اعراض كورونا

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أحدث التعليقات

رحم الله نايف
و الله قوميز فعلاً ههههههه
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