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طريقة الحصول على شاحن ذو جودة عالية للهواتف

منذ 47 دقيقة
1708
طريقة الحصول على شاحن ذو جودة عالية للهواتف

وكالات (صدى):
تنتشر في الأسواق والمحال التجارية حول العالم العديد المنتجات المزيفة والتي تشبه إلى حد كبير المنتجات التي تصنعها شركات الإلكترونيات الكبرى، من بين أكثر هذه المنتجات انتشارا هي الإكسسوارات والشواحن الخاصة بالهواتف

وسلط تقرير الضوء على طريقة الحصول على شاحن للهواتف الذكية ذو جودة عالية ، موضحا أنه من أكثر الأشياء التي قد تساعدنا على اختيار الشواحن الأصلية هي الرموز والعلامات الخاصة التي تضعها شركات الإلكترونيات الكبرى على منتجاتها، ومنها رمز QR أو ما يسمى برمز الرد السريع.

ومن خلال رمز QR على سبيل المثال يمكننا معرفة المعلومات حول المنتج والشركة المصنعة له أو المتاجر المعتمدة لبيعه، وبذلك يمكن التحقق فيما إذا كان الشاحن الذي نرغب بشرائه أصليا أم لا.

ويمكن استخدام تطبيقات "قارئ رموز QR" أو "QR Code Reader" لمعاينة الرمز المذكور والتي تعتمد على كاميرا الهاتف لمسح رمز QR الموجود على الأشياء، وبعد معاينة الرمز يظهر التطبيق عنوانا إلكترونيا يتعلق بالمنتج، أوأرقاما ورموزا معينة، وبالبحث عن هذه الأرقام والرموز عبر الإنترنت ستظهر لنا معلومات حول المنتج ومكان تصنيعه والمحلات والمواقع المعتمدة لبيعه.

الهواتف
شاحن
كاميرا الهاتف

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