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شركة المراعي تعلن عن توفر وظائف شاغرة

منذ ساعة
1823
شركة المراعي تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فيما فوق، في الرياض وجازان والقريات .

وأوضحت أن الوظائف المتاحة فني محاسبة واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي في تخصص المخاسبة، ولديه خبرة لاتقل عن سنة، ويجيد اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

كما توفر وظيفة مسؤول مشتريات أول بالرياض ،واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فما فوق ، وخبرة لاتقل عن خمسة سنوات في مجال المشتريات .

وأشارت إلى التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عن طريق هذا الرابط هنا 

وظائف شاغرة
شركة المراعي

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و الله قوميز فعلاً ههههههه
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