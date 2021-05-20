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صورة لطيفة مليئة بالحنان لأختين بالمنطقة الشرقية
منذ 17 دقيقة
482
(صدى):
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التعليقات
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أحدث التعليقات
جاسم
هذا من الذين انسلخو عن الدين اتبع الشياطين ولا غرابه لان هؤلاء ضحايا اللبراليه المقيته
المهم
قوميز
أبو كنان
ما شاء الله الهلال مدرسة بكل ما تعنيه الكلمة في الإدارة والتدريب والتأهيل والتعامل واللاعبين والأجواء الصحية
هلال
عالمي عالمي عالمييييييييي
ابو عمار
ما شاء الله
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