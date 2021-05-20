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المملكة تعتزم استقبال حجاج الخارج وفق شروط احترازية

منذ 21 دقيقة
1553
المملكة تعتزم استقبال حجاج الخارج وفق شروط احترازية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن المملكة تعتزم استقبال حجاج الخارج لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وفق إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية لسلامة الجميع من آثار جائحة كورونا، بحسب الوطن.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المملكة تعتزم إقامة مناسك حج 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بالعمرة "رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام, التقيد بالإجراءات الاحترازية,حجز التصاريح من خلال اعتمرنا وتوكلنا,التحذير من الحملات والمواقع الوهمية"

المملكة
وزارة الحج والعمرة
حجاج الخارج
فريضة الحج
جائحة كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
هذا من الذين انسلخو عن الدين اتبع الشياطين ولا غرابه لان هؤلاء ضحايا اللبراليه المقيته
المهم
قوميز
أبو كنان
ما شاء الله الهلال مدرسة بكل ما تعنيه الكلمة في الإدارة والتدريب والتأهيل والتعامل واللاعبين والأجواء الصحية
هلال
عالمي عالمي عالمييييييييي
ابو عمار
ما شاء الله

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