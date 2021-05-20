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بالفيديو.. الزعاق يتحدث عن أنواع النجوم ويوضح سبب ثبات نجم الجدي في مكانه

منذ 31 دقيقة
1526
بالفيديو.. الزعاق يتحدث عن أنواع النجوم ويوضح سبب ثبات نجم الجدي في مكانه

الرياض (صدى):
قال الخبير الفلكي خالد الزعاق، أن النجوم أنواع وكل نوع له صفات وسمات، مبيناً أن هناك نجوماً نراها وهي في الأصل غير موجودة، وهناك نجوم موجودة لكن لا نعلم بوجودها لأنها تبعد عنا أبعاداً سحيقة.

وأوضح الزعاق إن أبعاد النجوم تقاس بالسنين الضوئية، فالسنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة.

وأضاف الخبير الفلكي أن النجم يقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، و18 مليوناً في الدقيقة الواحدة، مبينا أن نجم سهيل الذي نشاهده الآن يبعد عنا مسافة 300 سنة ضوئية، أي أن الضوء الذي نشاهده من هذا النجم في هذه اللحظة، أرسله لنا قبل 300 سنة.

ولفت الزعاق إلى أن النجوم تنقسم إلى متحركة وثابتة، وجميعها متحركة عدا نجم القطب الذي يسميه العامة بالجدي، لافتاً إلى أنه لا يتحرك لأنه يقع فوق مركز دوران الأرض حول محورها، لذا لا يتغير مكانه.

خالد الزعاق
النجوم
نجم الجدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
هذا من الذين انسلخو عن الدين اتبع الشياطين ولا غرابه لان هؤلاء ضحايا اللبراليه المقيته
المهم
قوميز
أبو كنان
ما شاء الله الهلال مدرسة بكل ما تعنيه الكلمة في الإدارة والتدريب والتأهيل والتعامل واللاعبين والأجواء الصحية
هلال
عالمي عالمي عالمييييييييي
ابو عمار
ما شاء الله

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