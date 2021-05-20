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"الخضير" يوضح حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء أيام برمضان

منذ 45 دقيقة
1808
"الخضير" يوضح حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء أيام برمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، حكم صيام الست من شهر شوال لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان.

وقال الشيخ الخضير: "إن مفهوم حديث أبي أيوب رضي الله عنه: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر) أنه لا يكون صيام الست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداءً أو قضاءً، فلا يصح أنه أتبع رمضان الستَّ من شوال إلا بعد أن يفرغ منه".

وأضاف: "وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يُتطوع بشيء -لا بالست ولا بغيرها- قبل قضاء ما أوجب الله من صوم رمضان، لأنه لا يتحقق الاتباع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان".

وتابع: "من أتمّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الست وغيرها من النوافل".

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49738
منذ 3 دقائق
كلام سليم جدا

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أحدث التعليقات

عبدالله فريج / الاردن
صدقت فيما توقعت
سلطان
منهو هذا المتطاول الخايس المخيس عليه من الله ما يستحق
ابو عمار
هههههههههههههه شتت شملهم
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي

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