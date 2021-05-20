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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
1522
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

(صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرياض
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله فريج / الاردن
صدقت فيما توقعت
سلطان
منهو هذا المتطاول الخايس المخيس عليه من الله ما يستحق
ابو عمار
هههههههههههههه شتت شملهم
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي

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