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اختطاف 42 يمنيًا على يد مليشيا الحوثي

منذ 55 دقيقة
1695
اختطاف 42 يمنيًا على يد مليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت اليمنية، اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران لقرية العرة في عزلة الأهجر بمديرية شبام في محافظة المحويت اليمنية.

واختطفت المليشيا الحوثية الإرهابية 42 مواطنا يمنيا من أبناء القرية، وتم اقتيادهم إلى أحد سجونها.

واستنكر المكتب استمرار الانتهاكات الحوثية وحملات التضييق الممنهجة والتي كان آخرها الاعتداء على إمام مسجد بقرية راود في مديرية حفاش الشيخ التسعيني ناصر محمد زايد، من قبل المشرف الحوثي منصور العزي بالضرب حتى فارق الحياة بعد أيام من الاعتداء.

اليمن
الحوثي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49717
منذ 30 ثانية
حسبي الله عليهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
هههههههههههههههه ما قصرت ام فاهد
ابو عمار
يبدو ان الطبيب اهبل و غبي .. هل عندها دليل على فعلته
ابو عمار
الكاتب سعودي والا متواجد في السعوديه فقط

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