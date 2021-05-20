اختطاف 42 يمنيًا على يد مليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت اليمنية، اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران لقرية العرة في عزلة الأهجر بمديرية شبام في محافظة المحويت اليمنية.
واختطفت المليشيا الحوثية الإرهابية 42 مواطنا يمنيا من أبناء القرية، وتم اقتيادهم إلى أحد سجونها.
واستنكر المكتب استمرار الانتهاكات الحوثية وحملات التضييق الممنهجة والتي كان آخرها الاعتداء على إمام مسجد بقرية راود في مديرية حفاش الشيخ التسعيني ناصر محمد زايد، من قبل المشرف الحوثي منصور العزي بالضرب حتى فارق الحياة بعد أيام من الاعتداء.