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بالفيديو.. المستجدات الصحية للعائلة السعودية المصابة بكورونا من الهند

منذ 47 دقيقة
2046
بالفيديو.. المستجدات الصحية للعائلة السعودية المصابة بكورونا من الهند

نايف السالم (صدى):
كشف المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الدكتور موسى الحربي، عن مستجدات الحالة الصحية للعائلة السعودية التي أصيبت بفيروس كورونا في الهند وتم نقلها بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض.

وقال الحربي، إن العائلة مكونة من 4 أفراد، وأن الأب والطفلتين غادروا العناية المركزة وهم الآن في أجنحة العزل الخاصة، لكن الأم حالتها حرجة وتحت التنفس الصناعي، لكنها تتماثل للشفاء.

وأشار إلى أن الخروج سيكون على حسب البروتوكلات المتبعة، قائلا: "عندما يرى الفريق الطبي أن الحالة غير ناقلة للعدوى سيتم السماح بخروجها".

ولفت إلى أن تلك العائلة هي الحالات الوحيدة المصابة بتلك السلالة، ويتم التعامل وفقا لإجراءات مشددة لمنع انتقال العدوى للممارسين الصحيين والمجتمع.

مدينة الملك فهد الطبية تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
كلامك أن اكتفينا 😐
Z
سرد سخي👈ف من الآخر..
أبو عبدالله الحربي
نشوف التطاول بكثرة لنا ردة فعل ياخي وآلله غريب لاتعمل على ردات فعل 🤔
أبو عبدالله الحربي
هذآ برقع 😁
ابو محمد 😎 ✍️
ياكثر هاالنوعيه من المغرورين ..

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