نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمر ملكي بالتمديد للنائب العام 4 سنوات

منذ 48 دقيقة
1731
2
أمر ملكي بالتمديد للنائب العام 4 سنوات

الرياض (صدى):
رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله على الثقة الملكية الغالية بتمديد خدمته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات.

وأوضح معاليه أن تجديد الثقة الملكية الكريمة يضع على عاتقه مسؤوليات أكبر للإسهام في مسيرة العدالة الجزائية الناجزة، وتقديم أفضل الممارسات العالمية، في حفظ الحقوق وحماية المصالح ورعاية أمن واستقرار وسكينة الوطن والمواطن والمقيم تحت رعاية وعناية خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله.

وبيّن المعجب أن النيابة العامة ماضية بعزيمة راسخة وخطى متسارعة طموحة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية وخططها المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية لتحقيق مبادئ العدالة الجزائية الناجزة.

وفي الختام دعا معاليه العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي علي قلوبنا نعمة الأمن والرخاء ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويوفقهما لكل خير ويعينهما على ذلك إنه سميع مجيب.

خادم الحرمين
النائب العام

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 672
منذ 43 دقيقة
مبروك لمعالي الشيخ سعود المعجب التمديد لخدمته لمدة ٤ سنوات
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9467
منذ 13 دقيقة
مما قاله معالي الشيخ سعود المعجب في حواره لمجلة الرجل "هنيئاً لمن ادى واجب الامانة بصدق مع الله ومع ولاة الامر ومع المجتمع ولو لم أجد من المنصب إلا تشرفي بثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين لكفتني"، واضاف  "اسأل الله أن اكون عند حسن ظنهما وأن أوفق في عملي بما يبرئ ذمتي وذمة من ولاني هذا المنصب".

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
وهل هذي زوجتك يا المالكي عشان تبرر بالرقص معها .. ولكن للاسف نسال الله لكم العافيه وان يشفيكم من التخلف والغباء اللي انتم فيه
ع. س. ع
ما هم مصدقين طيب والحكام اللي اعطوكم التأهل كم لكل واحد،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
د محمد ماجد بخش
مما قاله معالي الشيخ سعود المعجب في حواره لمجلة الرجل "هنيئاً لمن ادى واجب الامانة بصدق مع الله ومع ولاة الامر ومع المجتمع ولو...
ابومحمد2
( وقالت فاروق ) يا شين التقليد شديد العمى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

أمر ملكي بإعفاء أحمد العيسى من هيئة تقويم التعليم وتعيين السبتي خلفاً له
أمر ملكي بإعفاء أحمد العيسى من هيئة تقويم التعليم وتعيين السبتي خلفاً له
منذ دقيقة 1098
توضيح من الخطوط السعودية حول الدول التي لا يشملها رفع تعليق السفر
توضيح من الخطوط السعودية حول الدول التي لا يشملها رفع تعليق السفر
منذ 3 دقائق 1248
تعيين عبد الله السواحة رئيساً لهيئة الفضاء وفيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد
تعيين عبد الله السواحة رئيساً لهيئة الفضاء وفيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد
منذ 9 دقائق 1293
أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين
أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين
منذ 11 دقيقة 1392
أحمد المصيبيح : عندما يُسمسر رئيس نادي على ناديه فهذه كارثة
أحمد المصيبيح : عندما يُسمسر رئيس نادي على ناديه فهذه كارثة
منذ 22 دقيقة 278
الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا ثان أطلق باتجاه نجران
الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا ثان أطلق باتجاه نجران
منذ 23 دقيقة 1366
علي مليباري : تعودنا على حظ الهلال
علي مليباري : تعودنا على حظ الهلال
منذ 24 دقيقة 319
عبدالله المالكي : على مسؤوليتي .. ماجد النفيعي هو رئيس الأهلي
عبدالله المالكي : على مسؤوليتي .. ماجد النفيعي هو رئيس الأهلي
منذ 30 دقيقة 331
النصر يكافئ لاعبيه بـ 100 ألف ريال بمناسبة التأهل لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية
النصر يكافئ لاعبيه بـ 100 ألف ريال بمناسبة التأهل لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية
منذ 37 دقيقة 1518
أمر ملكي بالتمديد للنائب العام 4 سنوات
أمر ملكي بالتمديد للنائب العام 4 سنوات
منذ 48 دقيقة 1734