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اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين وصاروخا باليستيا أطلقوا باتجاه نجران
منذ ساعة
1660
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نجران (صدى):
نجحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، في اعتراض وتدمير صاروخا بالستيا أطلق باتجاه نجران.
كما تصدت قوات التحالف لطائرتين مفخختين بدون طيار، اطلقتا باتجاه نجران.
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 127575
منذ 55 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
.. الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين على اعدائكم ويسدد رميكم .. آمين ..
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