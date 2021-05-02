نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على 7 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بالرياض

منذ ساعة
1588
القبض على 7 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله عن القبض على المتهمين وهم 7 أشخاص، من أرباب السوابق.

وأضاف أن المتهمين، 6 مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

الرياض
الشرطة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
وهل هذي زوجتك يا المالكي عشان تبرر بالرقص معها .. ولكن للاسف نسال الله لكم العافيه وان يشفيكم من التخلف والغباء اللي انتم فيه
ع. س. ع
ما هم مصدقين طيب والحكام اللي اعطوكم التأهل كم لكل واحد،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
د محمد ماجد بخش
مما قاله معالي الشيخ سعود المعجب في حواره لمجلة الرجل "هنيئاً لمن ادى واجب الامانة بصدق مع الله ومع ولاة الامر ومع المجتمع ولو...
ابومحمد2
( وقالت فاروق ) يا شين التقليد شديد العمى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

أمر ملكي بإعفاء أحمد العيسى من هيئة تقويم التعليم وتعيين السبتي خلفاً له
أمر ملكي بإعفاء أحمد العيسى من هيئة تقويم التعليم وتعيين السبتي خلفاً له
منذ دقيقة 1080
توضيح من الخطوط السعودية حول الدول التي لا يشملها رفع تعليق السفر
توضيح من الخطوط السعودية حول الدول التي لا يشملها رفع تعليق السفر
منذ 3 دقائق 1243
تعيين عبد الله السواحة رئيساً لهيئة الفضاء وفيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد
تعيين عبد الله السواحة رئيساً لهيئة الفضاء وفيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد
منذ 9 دقائق 1293
أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين
أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين
منذ 10 دقائق 1392
أحمد المصيبيح : عندما يُسمسر رئيس نادي على ناديه فهذه كارثة
أحمد المصيبيح : عندما يُسمسر رئيس نادي على ناديه فهذه كارثة
منذ 22 دقيقة 276
الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا ثان أطلق باتجاه نجران
الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا ثان أطلق باتجاه نجران
منذ 23 دقيقة 1366
علي مليباري : تعودنا على حظ الهلال
علي مليباري : تعودنا على حظ الهلال
منذ 24 دقيقة 319
عبدالله المالكي : على مسؤوليتي .. ماجد النفيعي هو رئيس الأهلي
عبدالله المالكي : على مسؤوليتي .. ماجد النفيعي هو رئيس الأهلي
منذ 30 دقيقة 326
النصر يكافئ لاعبيه بـ 100 ألف ريال بمناسبة التأهل لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية
النصر يكافئ لاعبيه بـ 100 ألف ريال بمناسبة التأهل لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية
منذ 37 دقيقة 1518
أمر ملكي بالتمديد للنائب العام 4 سنوات
أمر ملكي بالتمديد للنائب العام 4 سنوات
منذ 48 دقيقة 1731