القبض على 7 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله عن القبض على المتهمين وهم 7 أشخاص، من أرباب السوابق.
وأضاف أن المتهمين، 6 مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.