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بالفيديو..نصائح وحي فاروق لكل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ ساعة
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بالفيديو..نصائح وحي فاروق لكل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي (صدى):
وجهت أستاذة القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة وحي فاروق لقمان، من خلال تجربتها الفعلية، نصائح لكل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت فاروق خلال برنامج "الليوان" : "على الأسرة مساعدة ابنها من ذوي الاحتياجات لاكتشاف ذاته والقدرات الموجودة لديه، وإعطاءه الحب والحنان لا العطف والشفقة".

وتابعت: "إذا اشفقت عليه سيكون هناك خوفا، والخوف سيمنع طفلك من الانطلاق"، مضيفة: "في كثير من مراحل حياتي كانت أمي تبكي وأبي حزين على انتقالي من دولة لأخرى للدراسة ويخافا كيف سأتركهما، لكنهم كانوا يضغطون على أنفسهم حتى لا يصبحون عائقا أمامي، وجميع أفراد أسرتي وأصدقائي يثقون في وفي قدراتي وهذا شيء ينعكس ايجابيا".

وفي سياق آخر، أوضحت وحي فاروق طرق إثبات الجرائم الالكترونية عبر وسائل التواصل وكيفية تقديمها للمحكمة.

وقالت فاروق: "عندنا نظام مكفاحة الجرائم الالكترونية صدر في 2007 نص على مجموعة من الأفعال التي تجرم الكترونيا لأنها تنفذ من خلال شبكة الانترنت، فأي شخص يتصنت أو يقوم بالتشهير وينشر شائعات، ويصور الأشخاص دون علمهم وينشرها كلها جرائم يعاقب عليها عقوبة ليست بسيطة".

وأضافت: "يتم اثبات تلك الجرائم من خلال الوسائل الالكترونية، ففرضا شخص أرسل رسالة وأساء إليك عبر أي تطبيق من التطبيقات، على طول من حقك تصوير المحادثة وتروح تشتكيه وترفع ضده دعوى".

منوهة: "لما تعمل سكرين شوت لمحادثة لتستخدمها كدليل ضد الشخص هذا يكون مكتوب لديك اسمه، القانون ما يأخذ بالاسم لازم يكون رقم التليفون موجود، فعليك مسح الاسم وترك الرقم الحقيقي للشخص اللي ارسل فقط".

ذوي الاحتياجات الخاصة
وحي فاروق

التعليقات

ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 195
منذ 14 دقيقة
( وقالت فاروق )
يا شين التقليد شديد العمى

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أحدث التعليقات

زائر
وهل هذي زوجتك يا المالكي عشان تبرر بالرقص معها .. ولكن للاسف نسال الله لكم العافيه وان يشفيكم من التخلف والغباء اللي انتم فيه
ع. س. ع
ما هم مصدقين طيب والحكام اللي اعطوكم التأهل كم لكل واحد،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
د محمد ماجد بخش
مما قاله معالي الشيخ سعود المعجب في حواره لمجلة الرجل "هنيئاً لمن ادى واجب الامانة بصدق مع الله ومع ولاة الامر ومع المجتمع ولو...
ابومحمد2
( وقالت فاروق ) يا شين التقليد شديد العمى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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