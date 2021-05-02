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" التجارة "تدعو للتسوق خارج اوقات الذروة

منذ 59 دقيقة
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" التجارة "تدعو للتسوق خارج اوقات الذروة

سعيد العجل (صدى):
حثت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة "خارج وقت الذروة" لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

كما تؤكد الوزارة بأن التسوق في "خارج وقت الذروة" يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة "الكاشير"، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، سيما وأن الوزارة قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.

إلى ذلك  تكثف الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها الرقابية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي تتركز على المحال التجارية ومحطات الوقود في الطرق السريعة ومتاجر الذهب والمجوهرات، ومنافذ بيع الحلويات والملابس في جميع مناطق المملكة، التي يرتادها المستهلكون بكثرة خلال هذه الفترة.

وتهدف هذه الجولات لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة
عيد الفطر المبارك

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