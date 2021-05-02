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"الأولمبية" تعتمد 26 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية جديدة

منذ ساعة
1572
"الأولمبية" تعتمد 26 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية جديدة

طلال الغامدي (صدى):
وافقت الأولمبية السعودية على اعتماد 26 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية جديدة.

تفصيلاً، أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عددًا من القرارات بتأسيس 26 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية وهي :

1- الاتحاد السعودي للرياضات الصحراوية.

2- الاتحاد السعود لرياضات المغامرة.

3- الاتحاد السعودن لكرة التيك.

4- الاتحاد السعود للخماسي الحديث.

5- الاتحاد السعود للثقافة الرياضية.

6- الاتحاد السعودي للكرة الحديدية.

7- اللجنة السعودية للكوراش.

8- اللجنة السعودية للألعاب الشعبية.

9- اللجنة السعودية لكرة الركلة.

10- اللجنة السعودية الرياضة الأساتذة.

11- اللجنة السعودية للتزلج على الماء.

12- اللجنة السعودية للإستعراض الرياض.

13- اللجنة السعودية للسامبو.

14- اللجنة السعودية الرياضات القوة

15- اللجنة السعودية لركوب الأمواج.

16- اللجنة السعودية لكرة الشبكة.

17- اللجنة السعودية للطبق الطائر.

18- اللجنة السعودية للوشو.

19- اللجنة السعودية لكرة قدم الطاولة فرفيرة.

20- الاتحاد السعودي لكرة الطاء (بينتبول).

21- اللجنة السعودية للبادل. 22

22- اللجنة السعودية للكيوكوشن.

23- اللجنة السعودية لليوغا.

24- اللجنة السعودية الأيكيدو.

25- الرابطة السعودية للحكام.

26- الرابطة السعودية للمدربين.

كما أصدر قرارًا بفصل الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ ليصبح لكل لعبة كيان مستقل، كما اعتمد قرارًا بفصل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ليصبح لكل لعبة كيان مستقل.

الاتحاد السعودي
الأولمبية السعودية

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