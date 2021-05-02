نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الدفاع المدني يحذر من هبوب أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول

منذ 46 دقيقة
1697
الدفاع المدني يحذر من هبوب أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول

الرياض (صدى):
دعا الدفاع المدني الجميع لتوخي الحذر بسبب احتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.

وقال الدفاع المدني في بيان له أن هناك احتمالية لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم الغد حتى يوم الجمعة الموافق 25/9/1442.

وأضح أيضًا أن هذه الحالة المطرية ستشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة" بالإضافة لهبوب رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني
السيول
أمطار رعدية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
هل تحل عليك لترقص معها امام الملئ بما تلبس الاتستحي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلا ان لم تستحي فاصنع ما شئت
جاسم
هل تحل عليك لترقص معها امام الملئ بما تلبس الاتستحي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلا ان لم تستحي فاصنع ما شئت
د محمد ماجد بخش
لا أتوقع فوز النفيعي رغم تمنياتي له بالفوز
د محمد ماجد بخش
العمل الصالح ! هو استكمال للعمل الصالح ! أما الظلم ومن يظلمون فإن ظلمهم عمل غير صالح كذلك من خلطوا عملا صالحا وغير صالح...
د محمد ماجد بخش
الثقالة الفراغية على مستوى ثقالي فراغي عددي ممثل منتظم للكتلة العددية البنائية المحورية & والثقالة الفراغية على مستوى ثقالي فراغي عددي محوري مغناطيسي بنائي...

أخر الأخبار

"الأولمبية" تعتمد 26 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية جديدة
"الأولمبية" تعتمد 26 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية جديدة
منذ دقيقة 1040
زوجته نشميه وما ينخاف عليها
زوجته نشميه وما ينخاف عليها
منذ 9 دقائق 230
فتاة ورأيها للقضاء على الكورونا
فتاة ورأيها للقضاء على الكورونا
منذ 10 دقائق 240
هذي مضاربة ولا مباراة كرة قدم
هذي مضاربة ولا مباراة كرة قدم
منذ 10 دقائق 251
النيابة العامة تقرر استدعاء شخصًا تنمر على "مسنة" تبيع الخضار بالشارع
النيابة العامة تقرر استدعاء شخصًا تنمر على "مسنة" تبيع الخضار بالشارع
منذ 14 دقيقة 1382
هل النفخ في الإبهام يحمي من جلطة القلب؟.. خالد النمر يجيب
هل النفخ في الإبهام يحمي من جلطة القلب؟.. خالد النمر يجيب
منذ 19 دقيقة 197
اعتماد "اليوسف" و"النفيعي" في القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الأهلي
اعتماد "اليوسف" و"النفيعي" في القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الأهلي
منذ 23 دقيقة 1473
الدفاع المدني يحذر من هبوب أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول
الدفاع المدني يحذر من هبوب أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول
منذ 46 دقيقة 1702
إغلاق 33 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق بعد رصد إصابات بكورونا
إغلاق 33 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق بعد رصد إصابات بكورونا
منذ 55 دقيقة 1526
بالفيديو.. ادفع زكاة الفطر من خلال منصة إحسان في أقل من 30 ثانية
بالفيديو.. ادفع زكاة الفطر من خلال منصة إحسان في أقل من 30 ثانية
منذ ساعة 1681