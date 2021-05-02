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خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت بتطبيق أبشر أفراد

منذ 24 دقيقة
1360
خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت بتطبيق أبشر أفراد

الرياض (صدى):
أوضحت خدمة " فرجت " عن خطوات التحقق من فواتير الخدمة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني " أبشر أفراد ".

وأوضح " انفوجرافيك " خطوات التحقق وهى:

1- الدخول إلى حسابك في تطبيق " أبشر أفراد " .

2- الضغط على " خدماتي " ومن ثم اختيار من تبويب " خدمات أخرى فرجت ".

3- اختيار التحقق من الفاتورة.

4- إدخال رقم الفاتورة.

5- اختيار التحقق من رقم الفاتورة.

6- تظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

و " فرجت " خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للسجون يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

خدمة فرجت
تطبيق أبشر أفراد

التعليقات

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أحدث التعليقات

......
الرجل كل قصده هويوري الناس وين وصل المواطن البسيط
عبدالله
الله يرحمك يابو متعب. كان اذا ظهر في التلفزيون يصير يوم عيد عند الشعب بالكامل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
موسئ الزهراني
فشلت نفسك وحطيت من قيمتك ..وش عاد ترقع شي مايترقع ولكن فعلا زمن تغير الى ابد حدود

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