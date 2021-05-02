خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت بتطبيق أبشر أفراد

الرياض (صدى):
أوضحت خدمة " فرجت " عن خطوات التحقق من فواتير الخدمة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني " أبشر أفراد
".
وأوضح " انفوجرافيك " خطوات التحقق وهى:
1- الدخول إلى حسابك في تطبيق " أبشر أفراد " .
2- الضغط على " خدماتي " ومن ثم اختيار من تبويب " خدمات أخرى فرجت ".
3- اختيار التحقق من الفاتورة.
4- إدخال رقم الفاتورة.
5- اختيار التحقق من رقم الفاتورة.
6- تظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.
و " فرجت " خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للسجون يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.