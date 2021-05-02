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عدسة " صدى " ترصد أجواء العشر الوسطى لضيوف بيت الله الحرام في رمضان لعام 1442هـ

منذ 6 دقائق
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عدسة " صدى " ترصد أجواء العشر الوسطى لضيوف بيت الله الحرام في رمضان لعام 1442هـ

بدر الحارثي & تصوير: عبدالعزيز حامدي (صدى):
حرص ضيوف بيت الله الحرام استغلال العشر الوسطى في شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ بحجز مواعيد للعمرة والصلاة والدعاء والابتهال لله بأن يغفر لهم ويتقبل منهم الصالح من الأعمال والأقوال.

وقد رصدت عدسة مصور " صدى " الأستاذ/ عبدالعزيز حامدي قاصدي بيت الله الحرام خلال العشر الوسطى من رمضان وكذلك جهود رجال الأمن في توجيه المعتمرين والمصلين والإلتزام بتطبيق الإجراءات إحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ” وكذلك وسط هطول أمطار على مكة المكرمة خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن السديس قد أعلن أن صلاة القيام ستقام الساعة (١٢:٤٥) اعتباراً من هذه الليلة.

 

 

مكة المكرمة
كورونا
رمضان المبارك
العشر الوسطى
ضيوف بيت الله

التعليقات

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أحدث التعليقات

......
الرجل كل قصده هويوري الناس وين وصل المواطن البسيط
عبدالله
الله يرحمك يابو متعب. كان اذا ظهر في التلفزيون يصير يوم عيد عند الشعب بالكامل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
turki
التعليق مكرر لكن يبي يثبت ان المتسولين اللي عند الاشارات والباعة المتجوليم مو سعوديين بالاصل
موسئ الزهراني
فشلت نفسك وحطيت من قيمتك ..وش عاد ترقع شي مايترقع ولكن فعلا زمن تغير الى ابد حدود

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